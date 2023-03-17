حماس تنظيم وقفة دعم ومناصره للقدس والمقاومة بالضفة

نظمت حركة المقاومة الإسلامية حماس، ظهر اليوم الجمعة، وقفة جماهيرية حاشدة أمام مسجد حسن البنا في حي الأمل بخانيونس؛ نصرة للقدس والأقصى ودعما للمقاومة في الضفة

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن المعادلة التي رسختها المقاومة "غزة - القدس" ما زالت مشرعة وحاضرة بقوة ، محذراً الاحتلال من تصعيد عدوانه وتهويده في القدس والمسجد الأقصى خاصة في رمضان.



وأضاف "تصعيد العدوان على المرابطين والقدس هو عبث بصاعق تفجير حقيقي، ومن يعتدي على هوية المسجد الأقصى يعتدي على كل فلسطيني وكل حر في العالم".



وتابع "على الاحتلال أن يحذر كثيرًا لأن شعبنا الفلسطيني لن يمرر جرائمه بحق الأقصى"، مبينا أن ما حدث في جنين لن يمر دون عقاب، والمقاومة ستدفع الاحتلال ثمن جرائمه بالضفة.



وشدد قاسم على أن المقاومة بالضفة عصية على الكسر، ولن تتوقف إلا بتحقيق أهداف شعبنا، والمقاومة في غزة تساند مقاومة الضفة بكل الوسائل، لتضرب العدو في القلب.



كما حذر من اللقاءات والمؤتمرات التي تحاول الالتفاف على مقاومة شعبنا بالضفة، منوها إلى أن مقاومة الضفة قادرة على تخطي كل العقبات لتواصل الفعل النضالي ضد جرائم الاحتلال.

وتابع " نقف خلف مطالب أسرانا الأبطال، والمقاومة ستعمل على كسر القيد وتحريرهم، قضية الأسرى أولوية أولى، على المستوى السياسي والعسكري في حركة حماس".