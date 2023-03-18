النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2484 ) السبت18/3/2023

أخبار فلسطينية﻿

مسؤول بمنظمة التحرير الفلسطينية: وفدنا سيشارك غدا في اجتماع شرم الشيخ- (تغريدة)

وفد من حماس يبحث في موسكو مستجدات القضية الفلسطينية

هنية يكشف عن تقديم آلية للسلطات الجزائرية من أجل تطبيق إعلان المصالحة الفلسطينية

جنين الأعلى.. 88 شهيدًا بالضفة وغزة في 2023

أخبار إسرائيلية

جنرالات إسرائيليون يحذرون من فرض خطة سموتريتش لمحو «الخط الأخضر»

قادة الاحتجاج في إسرائيل يطالبون زعماء العالم بمقاطعة نتنياهو

الاستطلاعات تظهر تراجعاً ثابتاً بشعبية نتنياهو وائتلافه

قناة عبرية: مصر ستضغط على إسرائيل خلال قمة شرم الشيخ لوقف عملياتها

موقع عبري: القوات الإسرائيلية ستعزز انتشارها في الضفة والقدس خلال شهر رمضان

اخبار دولية

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى التحقيق في استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في "جنين"

أخبار عربية

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الصحف العربية

القدس العربي

وفد مقدسي مسيحي إسلامي يلتقي مسؤولين بريطانيين ويحثهم على العمل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي في رام الله بدعوى محاولة تنفيذه عملية طعن- (فيديو)

الأسرى يقررون تصعيد المواجهة وحرق غرف الاعتقال رفضا للعقوبات وتحضيرا للإضراب

التجمع الوطني الديمقراطي”: الديمقراطية والمساواة للجميع لا لليهود حصراً

تراشق إعلامي حاد بين فتح وحماس بعد تصريحات إسماعيل هنية في الجزائر

الشرق الاوسط

الأسرى يصعّدون في السجون الإسرائيلية تمهيداً للإضراب عن الطعام

الاهرام المصرية الاهرام المصرية

استشهاد شاب فلسطيني مُتأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب رام الله

اعتقال شاب لرفعه العلم الفلسطيني بالأقصى.. وإصابة مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في الخليل والقدس

الاحتلال الإسرائيلي يُطلق الرصاص على شاب فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

الشروق المصرية

التعاون الإسلامي تدين ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين وتؤكد الالتزام بتعزيز حقوق الأقليات المسلمة

التعاون الإسلامي تدين ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين وتؤكد الالتزام بتعزيز حقوق الأقليات المسلمة

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي بوسط وشمال الضفة الغربية المحتلة

70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

إضراب شامل في جنين حدادا على أرواح مجزرة الاحتلال الإسرائيلي أمس

الغد الأردنية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

استعدادات لتنظيم مؤتمر دولي حول الصحة النفسية في السياق الاستعماري

الحياة الجديدة

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في محافظات الضفة

الاحتلال يعتقل شابا من المسجد الأقصى

إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرة في اللبن الغربي

حالات اختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة في نابلس

المؤتمر الفلسطيني الأردني السابع للبصريات في رام الله

الأيام

شهيد برصاص الاحتلال شمال البيرة وإصابات خلال قمع مسيرات الجمعة

نعلين: تسليم جثمان الشهيد سفيان الخواجا وتشييعه اليوم

الاحتلال يرفض تجميد قرار هدم مدرسة جب الذيب

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى التحقيق باستشهاد الفتى عوادين في جنين

»70 ألفاً أدوا صلاة الجمعة بالأقصى رغم معيقات الماراثون التهويدي

اتهام إسرائيليَّين بمحاولة حرق مسجد قرب تل أبيب

هكذا اغتالت وحدات "الإعدام الاستعراضي" شهداء جنين في وضح النهار

الجانية".. مطعم فلسطيني يتحوّل مقهى ثقافياً في البرازيل

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

يستعد للوصول لهم قبل رمضان

سما نيوز

عرب 48

إصابات بقمع الاحتلال مسيرات في الضفة

التجار المقدسيون يستعدون بحذر لشهر رمضان ويتوقعون تصعيدا إسرائيليا

استطلاع: أغلبية الفلسطينيين تؤيد الجماعات المسلحة ويرجحون اندلاع انتفاضة

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

ý 18 آذار (مارس)

ý 2003م توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات وتدمير بيت أحد قادة سرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي "محمد السعافين" وهو بداخله بدعوى مقاومته الاحتلال، وإطلاق النيران على البيوت مما أدى إلى استشهاد 8 مواطنين وإصابة العشرات.

ý 2002م استشهاد شاب فلسطيني في عملية مسلحة ضد حافلة للمستوطنين عند حاجز "كيسوفيم" في قطاع غزة وكتائب شهداء الأقصى تتبنى العملية وتؤكد أن الشهيد "محمد عبيد" من مخيم الشاطئ هو منفذها.

ý 1997م بدء حكومة بنيامين نتنياهو ببناء مستوطنة جبل أبو غنيم على الرغم من المعارضة الدولية لبناء هذه المستوطنة وقامت مظاهرات عنيفة في الأراضي الفلسطينية احتجاجاً على بناء هذه المستوطنة.

ý 1994م مجلس الأمن يشجب مذبحة الحرم الإبراهيمي من خلال قرار رقم (904)

ý 1980م السلطات الإسرائيلية ترفض إقامة جامعة عربية في مدينة القدس المحتلة.

ý 1948م الرئيس الأمريكي هاري ترومان بعد زعيم الحركة الصهيونية حاييم وايزمن بتأييد إعلان قيام دولة إسرائيل وقد أصبح وايزمن أول رئيس لها بعد شهرين.

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