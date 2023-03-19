النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2485) الأحد 19/3/2023

أخبار فلسطينية﻿

اشتية: الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى “مسح” حدود 1967

حماس وفتح تؤكدان للسلطات الجزائرية تمسكهما باتفاق المصالحة رغم تعثر المسار في الواقع

مسؤول بمنظمة التحرير الفلسطينية: وفدنا سيشارك الأحد في اجتماع شرم الشيخ- (تغريدة)

أخبار إسرائيلية

مسؤولون كبار لنتنياهو: أنت تضر بالأمن القومي

الضغط على نتنياهو يتزايد وسط احتجاجات في إسرائيل للأسبوع الحادي عشر

مئات الآلاف من الإسرائيليين يحتجون ضد التعديلات القضائية

الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو تزداد زخما وخروج أكثر من 300 ألف متظاهر لشوارع إسرائيل

اخبار دولية

أخبار عربية

مصر تستضيف اليوم اجتماعا لدعم التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

لبنان: النخالة ووفد من "الجهاد الإسلامي" يلتقي نصر الله

وفد من الهلال الأحمر الكويتي يزور الأراضي الفلسطينية

التعاون الإسلامي تدين ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين وتؤكد الالتزام بتعزيز حقوق الأقليات المسلمة

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

الجيش الإسرائيلي يعلن رصد صاروخ من قطاع غزة

مسؤول بمنظمة التحرير الفلسطينية: وفدنا سيشارك الأحد في اجتماع شرم الشيخ- (تغريدة)

الشرق الاوسط

منظمة التحرير» تؤكد مشاركتها في اجتماع شرم الشيخ غداً

الاهرام المصرية

اندلاع اشتباكات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله بعد دفن شهيد

إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في رام الله

الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على شبان فلسطينيين بالقدس ويعتقل أحدهم

وفد من الهلال الأحمر الكويتي يزور الأراضي الفلسطينية

الشروق المصرية

رئيس الوزراء الفلسطيني: نواجه فراغا سياسيا ولا أحد لديه شيء ليقدمه

إطلاق صاروخ من قطاع غزة وسقوطه في منطقة إسرائيلية مفتوحة قرب السياج الحدودي

الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على شبان فلسطينيين بالقدس ويعتقل أحدهم

فيديو.. تشييع مهيب لجثماني شهيدين فلسطينيين قتلهما جيش الاحتلال

مسئول بمنظمة التحرير الفلسطينية: وفدنا سيشارك غدا في اجتماع شرم الشيخ

الأسرى الفلسطينيون بسجون الاحتلال الإسرائيلي يواصلون العصيان لليوم الـ33 على التوالي

الغد الأردنية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

16 عملاً مقاوماً في الضفة والقدس بآخر 24 ساعة

القدس المحلية

قوات الاحتلال تعقل 3 شبان من جنين والقدس

مقتل شاب من بدو النقب طعنًا في الأغوار

مستوطنان يحاولان الاعتداء على كنيسة الجثمانية في القدس

العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى

زعتريات " نموذجا رائعا لدور المرأة ونجاحها في القطاع الزراعي

هدم منشأتين سكنيتين في القدس المحتلة

جنين: إصابة طفل برصاص الاحتلال في فقوعة

مصرع شاب إثر صعقة كهربائية بمدينة غزة

الحركة الأسيرة تتجهز لنشر وصية الأسرى الذين سيخوضون إضراب "الحرية أو الشهادة"

الحياة الجديدة

الحركة الأسيرة تدعو لتنظيم وقفات إسناد وتؤكد أن الأضراب بات خيارها

الاحتلال يعتدي على شبان في القدس والمكبر ويعتقل آخر من صورباهر

مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في الرامة بأراضي الـ48

العشرات يشاركون في مسيرة منددة بالاستيطان في مسافر يطا

الأيام

إصابات بالرصاص في نعلين والنبي صالح وجنود الاحتلال ينكلون بشبان في جبل...

وداع حاشد للشهيدين الخواجا وخصيب

الأسرى مصممون على إضراب رمضان ويواصلون خطوات "العصيان" لليوم الـ33

المحامين": استمرار تعليق العمل بالمحاكم الأسبوع الحالي

الشيخ: وفد فلسطيني يشارك اليوم في اجتماع شرم الشيخ

غزة: فرض ضرائب جديدة يربك تسويق الأسماك للضفة

ترامب يتوقع "توقيفه" قضائياً بعد غد ويدعو أنصاره إلى تنظيم تظاهرات

آلاف الإسرائيليين يحتجون للأسبوع الحادي عشر على مشروع إصلاح قضائي

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سما نيوز

هل غيرت حكومة نتنياهو سياستها في الرد على إطلاق الصواريخ من غزة؟!

مصر تستضيف اليوم اجتماعًا خماسيًا لمحاولة إحلال الهدوء مع حلول شهر رمضان

ما موقف قيادات "فتح" من مشاركة السلطة بقمة شرم الشيخ؟

تحت عنوان "إبراهيم أسد نابلس".. "طهران تايمز" تختار الشهيد النابلسي رجل العام

غانتس: الحرب الأهلية على الأبواب

العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى

عرب 48

مستوطنان يعتديان على كنيسة الجثمانية بالقدس

إصابات برصاص الاحتلال الحي بالضفة واعتداءات واعتقالات في جبل المكبر

قبل الإضراب في رمضان: الأسرى ينشرون وصيتهم في الساعات القادمة

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

ý 19 آذار (مارس)

ý 2002 م استشهد الصحفي "امجد العلامي" (23) عاماً الذي يعمل في تلفزيون "النورس المحلي" بعيار متفجر في مدينة الخليل.

ý 2002م استشهاد مقاومين فلسطينيين بعد قتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 جنود آخرين أثناء اقتحام معسكر "تياسير الإسرائيلي" قرب بلدة طوباس القرية شمال الضفة الغربية، وقد تبنت كتائب الشهيد عز الدين القسام التابعة لحركة حماس العملية التي نفذها الشهيدان أحمد على عتيق من بلدة برقين وصالح محمد كحيل من بلدة قباطية.

ý 1988م المجاهد طلال سليم الأعرج من الجهاد الإسلامي يقتل 3 جدنود صهاينة ويصيب رابعاً إصابة خطيرة بعد أن طعنهم بالخنجر في حي الدرج بمدينة غزة.

ý 1978م مجلس الأمن يصدر القرار (425)، ويدعو إسرائيل إلى وقف عملها العسكري واحترام حدة أراضي لبنان.

ý 1948م ديفيد بن غوريون رئيس الوكالة اليهودية وقائد عصابات الهاجاناة يعلن أن إنشاء الدولة اليهودية المستقلة لن يقوم على أساس قرار التقسيم رقم 181مالصادر بتاريخ 29/11/1947م بل على أساس التفرق العسكري.

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