"النقل والمواصلات": 61% نسبة ترخيص المركبات خلال 2022

غزة - وكالة الرأي:

أعلنت وزارة النقل والمواصلات في غزة، اليوم الأحد، إن نسبة ترخيص المركبات في قطاع غزة بلغت 61% بعد حملة التخفيض التي نفذتها خلال عام 2022 الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة أنيس عرفات خلال "لقاء مع مسؤول" لاستعراض إنجازات الوزارة خلال العام الماضي، إن نسبة الإنجاز السنوي لخطة الوزارة التشغيلية بلغت 85%.

وأضاف عرفات، أن نسبة رخص القيادة بلغت 50%، وترخيص محلات قطع الغيار (39%)، والورش والكراجات (34%)، وشركات النقل الخاص (87%)، وشركات النقل العام (77%)، ومكاتب التاكسيات (51%)، ومكاتب تأجير السيارات 60%".

وأشار عرفات، إلى أن الوزارة أعفت جميع المركبات المتضررة جراء عدوان أغسطس 2022 من رسوم الترخيص لمدة سنة كاملة، مشيراً إلى أن الوزارة أصدرت (3,600) رخصة مركبة جديدة، (13,500) رخصة قيادة جديدة، و(16) رخصة معرض مركبات، و(42) رخصة محل قطع غيار.

وأكد أن الوزارة خلال العام المنصرم نفذت حملة الفحص الشتوي؛ للتأكد من الجهوزية الفنية للمركبات، من خلال فحصها لـ (20,100) مركبة، اجتاز الفحص (85%) من هذه المركبات.

وذكر عرفات، أن الوزارة أشرفت على إدخال (3,133) مركبة ملاكي، و(644) شاحنة تجارية، و(23) باص، (54) جراراً زراعياً، (571) شاحنة تنوعت ما بين قطع لغيار السيارات والإطارات والبطاريات وزيوت معدنية.

ونوه إلى أن الوزارة عملت على رفع مستوى الوعي المروري من خلال تقديم (300) نشاط توعوي ما بين محاضرات وندوات ومداخلات إذاعية؛ للمساهمة في الحد من حوادث السير وتحقيق الأمن المروري.

وأوضح عرفات أن الوزارة أعادت بناء مقر ترخيص الشمال الذي تضرر خلال عدوان 2021، وقد بلغت تكلفته (85) ألف دولار، مؤكداً على أن الوزارة أعدت مخططات هندسية لتحسين الحالة المرورية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وحول تدعيم ميناء غزة، بين أنه تم تدعيم وتبطين اللسان الغربي في ميناء غزة بـ (82) رجل غراب، بتكلفة إجمالية (49) ألف دولار، مشيراً إلى صيانة مرافق الميناء المختلفة، وتجهيزها لاستقبال المواطنين والزائرين، كون أن الميناء يشكل متنفّساً ومرفقاً سياحياً مهماً لأهالي قطاع غزة.

وأكد أن الوزارة تسعى خلال العام 2023 إلى زيادة نسبة التزام المركبات على الطريق لتصل إلى (80%)، إلى جانب ضمان الحد الأدنى من الجودة للمركبات وقطع الغيار المستوردة.

وذكر عرفات أن الوزارة تسعى أيضا إلى فتح قنوات جديدة لتسهيل وصول المواطن إلى خدمات الوزارة، واستكمال تطوير البنية التحتية في ميناء غزة البحري.