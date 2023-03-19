الاحتلال يشدد من إجراءاته في نابلس عقب عملية" حوارة"

نابلس – وكالة الرأي:

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، من إجراءاتها وأغلقت عدداً من الحواجز في محيط نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجز زعترة جنوب نابلس، وبوابة "شافي شمرون"، ونصبت حواجز أخرى شمال غرب المدينة.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال تنتشر بشكل مكثف في بلدة حوارة وسط إطلاق للرصاص، بدعوى البحث عن مطلق نار صوب مستوطنين.

وأضافت أن الاحتلال مازال يمنع سيارة إسعاف الهلال الأحمر من الدخول إلى حوارة.

ولوحظ انتشار مكثف لقوات الاحتلال في موقع العملية قرب حوارة، فيما أغلقت قوات الاحتلال جميع الحواجز العسكرية المحيطة بنابلس.

يشار الى أن شاباً فلسطينياً أطلق النار تجاه مركبة تواجد فيها مستوطنين اثتين، ما أدى لإصابتهما بجراح أحدها خطيرة.

ووصفت وسائل الإعلام "الإسرائيلية" عملية إطلاق النار قرب حاجز حوارة بمدينة نابلس بـ"خطيرة"، مشيرة إلى أن الشيء الأساسي هو أن "إسرائيل" تخشى التصعيد، في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، خلال شهر رمضان.

وذكرت الإذاعة أن الجيش استنفر قواته إلى مكان عملية إطلاق النار التي تم إغلاقها، فيما تم نصب الحواجز والدفع بالمزيد من القوات، للبحث عن منفذ العملية الذي انسحب من المكان.