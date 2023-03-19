وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف يُكرّم الفوج الأول من طلاب دبلوم الأئمة والخطباء وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: توقيف عدد من موزعي البيض لعدم التزامهم بالأسعار وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتبر الألعاب النارية متفجرات ويقرر ملاحقة مستخدميها وكالة الرأي الفلسطينية وصية الأسرى قبل الشروع بمعركة الإضراب عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى في وصيتهم: سنحارب حتى الانتصار أو الشهادة وكالة الرأي الفلسطينية افتتاح معرض ابداعات طلابية في كلية مجتمع الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يعلن عن برنامج الفعاليات الرياضية والمجتمعية خلال شهر رمضان وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني يستقبل وفدًا من الصليب الأحمر وكالة الرأي الفلسطينية "هيئة المعابر" تُكرّم موظفي معبر رفح البري وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 4 إصابـات في 9 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يشدد من إجراءاته في نابلس عقب عملية" حوارة"

19 آذار / مارس 2023 05:15

الاحتلال يشدد من إجراءاته في نابلس عقب العملية
الاحتلال يشدد من إجراءاته في نابلس عقب العملية

نابلس – وكالة الرأي:

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، من إجراءاتها وأغلقت عدداً من الحواجز في محيط نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجز زعترة جنوب نابلس، وبوابة "شافي شمرون"، ونصبت حواجز أخرى شمال غرب المدينة.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال تنتشر بشكل مكثف في بلدة حوارة وسط إطلاق للرصاص، بدعوى البحث عن مطلق نار صوب مستوطنين.

وأضافت أن الاحتلال مازال يمنع سيارة إسعاف الهلال الأحمر من الدخول إلى حوارة.

ولوحظ انتشار مكثف لقوات الاحتلال في موقع العملية قرب حوارة، فيما أغلقت قوات الاحتلال جميع الحواجز العسكرية المحيطة بنابلس.

يشار الى أن شاباً فلسطينياً أطلق النار تجاه مركبة تواجد فيها مستوطنين اثتين، ما أدى لإصابتهما بجراح أحدها خطيرة.

ووصفت وسائل الإعلام "الإسرائيلية" عملية إطلاق النار قرب حاجز حوارة بمدينة نابلس بـ"خطيرة"، مشيرة إلى أن الشيء الأساسي هو أن "إسرائيل" تخشى التصعيد، في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، خلال شهر رمضان.

وذكرت الإذاعة أن الجيش استنفر قواته إلى مكان عملية إطلاق النار التي تم إغلاقها، فيما تم نصب الحواجز والدفع بالمزيد من القوات، للبحث عن منفذ العملية الذي انسحب من المكان.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

افتتاح معرض ابداعات طلابية في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟