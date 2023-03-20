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الدعليس يفتتح مدرسة القائد الراحل عبد السلام صيام

20 آذار / مارس 2023 11:42

جانب من حفل الافتتاح
جانب من حفل الافتتاح

غزةوكالة الرأي:

افتتح رئيس متابعة العمل الحكومي أ. عصام الدعليس، اليوم الاثنين، مدرسة "الشهيد عبد السلام صيام" غربي مدينة غزة.

وحضر حفل الافتتاح، وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. زياد ثابت، وعدد من الوكلاء المساعدين والمدراء العامين، وعدد من مدراء المدارس والمدرّسين، وذوي الشهيد صيام.

وأشاد الدعليس بالفقيد صيام، قائلًا: "إنّه كان "قائدًا وطنيًا بامتياز، قدّم كل إمكانياته خدمة لأبناء شعبه، وحمل أمانة العمل الحكومي وقدّم الكثير والكثير لأبناء شعبنا في شتّى المجالات، وليس أقل الوفاء لهذا الرجل الذي عمل بصمت ورحل بصمت أن يحمل هذا الصرح التعليمي اسمه".

وتقدّم بالشكر لوكيل وزارة التربية والتعليم بغزة على مبادرة الوفاء بإطلاق اسم "الشهيد عبد السلام صيام" على المدرسة، مشيدًا بالجهود والإنجازات التي حقّقتها الوزارة خلال الفترة الماضية وتذليلها لعقبات العملية التعليمية أمام الطلبة ومساعدتهم على تلقّي العلوم المعرفية المختلفة.

كما شكر رئيس متابعة العمل الحكومي إدارة البنك الإسلامي للتنمية – جدة وصندوق الأقصى على دعمهما الكريم لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، داعيًا المتبرّعين والممولّين إلى تقديم المزيد من التبرعات لأبناء شعبنا، مؤكّدًا على أنّ "غزة المحاصرة بحاجة لكل جهد عربي وإسلامي من أجل تعزيز صمود أبنائها".

بدوره، ذكر ثابت، أن إطلاق اسم القائد عبد السلام صيام على المدرسة يأتي تقديرًا لدوره الكبير في خدمة أبناء شعبه".

وأضاف: "أن القائد صيام كان له باع طويل في الخدمة الحكومية وقدم اسهامات كبيرة في خدمة وطنه".

من جهته، ثمّن محمد صيام شقيق القائد الراحل عبد السلام، إطلاق المؤسسة الحكومية بغزة اسمه على المدرسة، معربًا عن تقديره الكبيرة لها على هذه الخطوة.

وتوفي القائد صيام في 29 نوفمبر عام 2021 متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وبعد صراع طويل مع المرض.

وتولى صيام رئاسة اللجنة الإدارية الحكومية في قطاع غزة عام 2017، وشغل منصب أمين عام مجلس الوزراء في الحكومة الفلسطينية الحادية عشرة عام 2012.

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