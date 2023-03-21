الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة والقدس

الضفة المحتلة - وكالة الرأي:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة وصباح اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات طالت 7 مواطنين في محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وطالت الاعتقالات الشاب أمير الكسواني من بلدة عناتا، وبلال وقسّام حلبية من بلدة أبو ديس في القدس المحتلة.

وفي مدينة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم، ثلاثة شبان من بلدة اليامون غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت علي الجعبري، ومجد رائد فريحات، وأحمد ياسر أبو الهيجا بعد اقتحام اليامون ومداهمة منازل ذويهم، كما اندلعت في البلدة مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

في السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة السيلة الحارثية، وقرية تعنك غرب جنين، دون أن يبلغ عن اي اعتقالات.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة مواطنين من بيت لحم، وداهمت عدداً من المنازل وعبث في محتوياتها.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد باسم كتانة (24 عاما)، وجمال أسامة العيسة (26 عاما) من بلدة الدوحة غرب بيت لحم، وزيد سمير صدوق (28 عاما) من مخيم الدهيشة جنوبا بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وفي مدينة البيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المواطن محمود شيخة، بعد دهم منزله في حي سطح مرحبا، وتفتيشه.