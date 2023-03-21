وكالة الرأي الفلسطينية "هنية": تصريحات "سموتريش" خطيرة وتستوجب إدارة حوار مع الأردن وكالة الرأي الفلسطينية 7 أعراض جسدية تحدث بسبب الإجهاد منها الصداع المستمر وكالة الرأي الفلسطينية 4 أنواع للخبز يمكنك تناولها للحفاظ على وزنك فى شهر رمضان وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: 57 من أهالي أسرى غزة زاروا أبنائهم في "نفحة" وكالة الرأي الفلسطينية هاتف مميز بسعر منافس تطلقه سامسونغ قريبا وكالة الرأي الفلسطينية العلماء يطورون "أنفا نباتيا" مصنوعا من غضروف "صناعي"! وكالة الرأي الفلسطينية "ضمادة" ذكية تساعد على التئام الجروح بشكل أسرع وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع درجات الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط أمطار وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يشيد بنجاح "دورة الصحفي الرياضي الشامل" وكالة الرأي الفلسطينية مقتل فتاة خلال شجار عائلي جنوب جنين
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة والقدس

21 آذار / مارس 2023 08:42

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - وكالة الرأي:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة وصباح اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات طالت 7 مواطنين في محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وطالت الاعتقالات الشاب أمير الكسواني من بلدة عناتا، وبلال وقسّام حلبية من بلدة أبو ديس في القدس المحتلة.

وفي مدينة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم، ثلاثة شبان من بلدة اليامون غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت علي الجعبري، ومجد رائد فريحات، وأحمد ياسر أبو الهيجا بعد اقتحام اليامون ومداهمة منازل ذويهم، كما اندلعت في البلدة مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

في السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة السيلة الحارثية، وقرية تعنك غرب جنين، دون أن يبلغ عن اي اعتقالات.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة مواطنين من بيت لحم، وداهمت عدداً من المنازل وعبث في محتوياتها.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد باسم كتانة (24 عاما)، وجمال أسامة العيسة (26 عاما) من بلدة الدوحة غرب بيت لحم، وزيد سمير صدوق (28 عاما) من مخيم الدهيشة جنوبا بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وفي مدينة البيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المواطن محمود شيخة، بعد دهم منزله في حي سطح مرحبا، وتفتيشه.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

السينما الرقمية مبادرة يطلقها ملتقى الفيلم الفلسطينى بلغة سينمائية رقمية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟