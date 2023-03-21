الحركة الأسيرة: 2000 أسيراً سيشرعون بالإضراب أول "رمضان"

غزة - وكالة الرأي:

أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، اليوم، أن قادة الحركة الأسيرة سيشرعون اليوم الثلاثاء في الإضراب، ممثلين بلجنة الطوارئ الوطنية العليا، مشيرة إلى أن 2000 أسير فلسطيني سيشرعون بالإضراب بدءًا من اليوم الأول لشهر رمضان المبارك.

وقالت لجنة الطوارئ، في بيان صحفي، وصل وكالة الرأي: قررنا بعون الله وتوفيقه الشروع في إضرابنا المفتوح عن الطعام "بركان الحرية أو الشهادة".

ودعت الحركة الاسيرة جماهير الشعب الفلسطيني البطل للالتفاف حول قضية الأسرى موحدين في نصرة رمزية الأرض والإنسان، ونصرة قضية الأسرى المضربين عن الطعام.

وفيا يلي بيان الأسرى كما وصل "وكالة الرأي":

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة

للإعلان عن بدء إضراب قادة الحركة الأسيرة عن الطعام

يا جماهير شعبنا العظيم؛ تحية الثائرين في وجه العابرين.

إِنَّا نُقَدِّمُ قَبْلَ الجُنْدِ قَادَتَنَا

إِلَى المَنُونِ سِبَاقًا نَحْوَ مَوْلَانَا

بعد أن ظن العدو أنه يستطيع أن يستبيح شيئًا من حقوقنا وكرامتنا، وبعد أن فشلت كافة الجهود والمساعي الداخلية والخارجية في لجم "صبيان التلال" من أمثال المدعو "بن جفير"، والمنكر لضوء شمس وجودنا "سموتريتش"؛ قررنا بعون الله وتوفيقه الشروع في إضرابنا المفتوح عن الطعام "بركان الحرية أو الشهادة" لنصدح بصوت جوعنا وصبرنا في الدنيا كلها بصوتٍ واحد ووحيد "حرية ... حرية ... حرية".

حيث سيشرع اليوم الثلاثاء قادة الحركة الأسيرة في الإضراب، ممثلين بلجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة، هذه اللجنة التي تمثل طيف علمنا الفلسطيني، والمشكلة من:

1. الأخ/ عمار مرضي. ممثلًا عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح.

2. الأخ/ سلامة القطاوي. ممثلًا عن حركة المقاومة الإسلامية حماس.

3. الأخ/ زيد بسيسي. ممثلًا عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

4. الرفيق/ وليد حناتشة. ممثلًا عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

5. الرفيق/ وجدي جودة. ممثلًا عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

6. الرفيق/ باسم خندقجي. ممثلًا عن حزب الشعب الفلسطيني.

وسيشرع بالإضراب معهم الأسير البطل/ محمد الطوس "أبو شادي"، عميد الأسرى الفلسطينيين والمعتقل منذ العام 1985م، على أن يشرع أكثر من ألفي أسير فلسطيني بالإضراب بدءًا من اليوم الأول لشهر رمضان المبارك.

وفي هذه اللحظة التاريخية من نضال الحركة الأسيرة؛ نؤكد على ما يلي:

أولًا: يطيب لنا -رغم الجوع والألم- أن نبرق لشعبنا العظيم المقاوم ولأمتنا العربية والإسلامية بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، آملين من المولى -عزَّ وجل- أن يعيش شعبنا العام القادم وقد تحرر أسراه ومسراه من يد الغاصبين الصهاينة، كما نتقدم لأمهات الأسرى والشهداء والجرحى وللأم الفلسطينية بالتهنئة بمناسبة يوم الأم، سائلين المولى -عز وجل- أن يحفظ أمهاتنا الصابرات المحتسبات وأن يعينهن على أداء رسالة الأمومة المقدسة.

ثانيًا: ندعو جماهير شعبنا البطل للالتفاف حول قضية الأسرى موحدين في نصرة رمزية الأرض الإنسان، ونصرة قضية الأسرى المضربين عن الطعام.

ثالثًا: نكرر دعوتنا بالمشاركة في المسيرات والوقفات الليلية اليوم الساعة 7:30 مساءً في مراكز مدننا دعمًا لمطلبنا المشروع بالحرية الكاملة والعيش بكرامة.

الرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى

والنصر والحرية لفلسطين وأسراها

لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة

الثلاثاء 29 شعبان 1444هـ

الموافق لـ 21 مارس 2023م

