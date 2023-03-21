اللجنة المرورية تتفقد إنشاء جسر القرارة

غزة- وكالة الرأي

تفقدت اللجنة المرورية أعمال إنشاء جسر القرارة المنشأ بناءً على توصيات اللجنة وذلك اليوم بحضور أعضاء من اللجنة للاطلاع على سير العمل.

بدوره، أكد م. محمد سرور رئيس اللجنة المرورية أن إنشاء هذا الجسر جاء بسبب تكرار وقوع الحوادث المرورية في هذه المنطقة، حيث تعتبر ذات اكتظاظ سكاني وتجمع عدد من المدارس.

وأوضح سرور أن الهدف من إنشاء جسر القرارة مساعدة المشاة وطلاب المدراس على قطع شارع صلاح الدين بشكل أمن والمحافظة على أرواح المواطنين.

من جانبه، قال م. يوسف الطويل منسق اللجنة إن التكلفة الإجمالية لمشروع إنشاء الجسر بلغت 172 ألف دولار، يستمر على مدار ثلاثة شهور.

وأشار الطويل أن اللجنة المرورية تقوم بمتابعة المشكلات المرورية والعمل على إيجاد حلول مناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى قطاع غزة.

وأفاد الطويل أن وزارة الاشغال العامة والإسكان قامت بتصميم الجسر حسب المواصفات العالمية لضمان سلامة المواطنين وطلاب المدارس خلال تنقلهم عبر الجسر.

وشكر الطويل وزارة الاشغال العامة والإسكان على مجهوداتها في إيجاد حلول للمشكلات التي واجهت إنشاء الجسر من إزالة تعديات على الطريق وحل مشكلة خطوط الكهرباء ذات الضغط المتوسط.

ومن المقرر أن تقوم وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع بلدية القرارة بتأهيل منطقة الجسر بوضع الإشارات الضوئية ودرابزين حماية وما يلزم بناءً على توصيات اللجنة المرورية.

