الشركات الفلسطينية تؤكد على توفر كافة المواد الغذائية وبأسعار منافسة

غزة – بسام العطار - وكالة الرأي:

أكد مدراء ورؤساء شركات فلسطينية في غزة، على توفر مخزون وفير واستراتيجي من المواد الغذائية في السوق المحلي، طيلة شهر رمضان المبارك.

وقال مدير شركة عصام أبوطه للمواد الغذائية شادي أبوطه، إن كافة المواد والأصناف الغذائية ستكون متوفرة بكميات تلبي حاجة السوق في شهر رمضان، وبأقل الأسعار.

وأكد أبوطه لوكالة "الرأي" اليوم، على أن المخزون الاستراتيجي، ضمن سياسية واضحة تتبعها الشركة، ووفقاً لتعليمات وزارة الاقتصاد.

من جهته أوضح مدير شركة الصقر الذهبي للمواد الغذائية سائد أبو العوف، على بذل كل جهد ممكن لتأمين المواد الأساسية الغذائية التي يزيد الطلب عليها في شهر رمضان المبارك.

وأضاف أبوالعوف لوكالة" الرأي" اليوم، أن المخزون المتوفر حالياً يكفي لما بعد شهر رمضان، بثلاثة أو أكثر، داعياً المواطنين لعدم التهافت على الأسواق في وقت واحد، لشراء حاجيات رمضان.

وذكر أن منتجات الأرز والمعلبات والمعكرونة والصلصة، جميعها متوفرة، ولا يوجد غلاء على أسعارها في أي مناسبة كانت.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة البلعاوي للتمور، مازن البلعاوي، أن جميع أنواع التمور التي يزيد الإقبال عليها في شهر رمضان، متوفرة بسعر جيد ومنافس وبجودة عالية.

وتابع البلعاوي لوكالة "الرأي" على أن بعض أصناف التمور شهدت انخفاضاً على أسعارها، مقارنة بالأعوام الماضية.