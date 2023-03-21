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دار الإفتاء: أول أيام رمضان يوم الخميس

21 آذار / مارس 2023 08:33

القدس المحتلة - وكالة الرأي:

أعلنت دار الإفتاء الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، أن يوم غدٍ الأربعاء هو الـمتمم لشهر شعبان، وعليه يكون يوم بعد غـدٍ الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقالت في بيان لها:" في الاجتماعِ الذي عقدته دارُ الإفتاء الفلسطينية في المسجدِ الأقصى المبارك لمتابعة تحري هلالِ شهرِ رمضان المبارك لهذا العامِ 1444هــجري، بحضور لفيف من علماء الدين والشخصيات الرسمية والشعبية الاعتبارية واستئناساً بتقديرات الأخوة الفلكيين من داخل فلسطين وخارجها لتولد هلال شهر رمضان وإمكانات رؤيته، فلم تثبت رؤية هلالِ شهر رمضان هذه الليلةِ.

وأضافت" وعليهِ؛ يكون يوم غدٍ الأربعاء الثاني والعشرين من شهر آذار لعامِ ألفين وثلاثة وعشرين للميلاد هو المتمم لشهرِ شعبان، ويكون بعد غدٍ الخميس الثالث والعشرين من شهرِ آذار لعامِ 2023، هو الأول من شهر رمضان المبارك لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين للهجرة".

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