الاحتلال يعتقل 24 مواطنًا بالضفة والقدس

الضفة المحتلة – وكالة الرأي:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، 24 مواطنا خلال مداهمات واسعة نفذتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان من نابلس، هم: عبود الشامي، وعزالدين عبد الحق، وعمر عبد الحق.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت الشبان: أحمد أبو بكر، ينال أبو شملة، أسامة قبها، سيف الكيلاني من بلدة يعبد في جنين.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال أسامة محمود صبارنة، ومحمد إبراهيم صبانة، ومحمد خليل العلامي، ومحمد بعران، وجميعهم من بلدة بيت أمر، فيما اعتقل عبد الله القصاص من مخيم الفوار، والمحرر أنس شديد من دورا.

وفي بيت لحم، اعتقلت القوات موسى الشيخ، ومازن زواهرة، ومن الخليل محمد أبو ناموس، ليث أبو داهوك، يوسف الخطيب، وجميعهم من مخيم عقبة جبر.

كما اعتقلت قوات الاحتلال محمد مبارك، ومحمد عاهد من خربة أبو فلاح شرق رام الله، ومحمد مرعي من قراوة بني حسان قضاء سلفيت، بينما اعتقلت من القدس مالك العجلوني، قصي إبراهيم، أيهم الشاعر.