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تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أول أيام شهر رمضان

23 آذار / مارس 2023 08:17

غزةوكالة الرأي:

نشرت وزارة الزراعة في غزة، صباح اليوم الخميس، الأول من شهر رمضان المبارك، متوسط أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية، والتي جاءت على النحو التالي:

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