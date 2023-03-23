تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أول أيام شهر رمضان

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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23 آذار / مارس 2023 08:17
غزة – وكالة الرأي:
نشرت وزارة الزراعة في غزة، صباح اليوم الخميس، الأول من شهر رمضان المبارك، متوسط أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية، والتي جاءت على النحو التالي:
هانوفر تطلق مشروع تشغيل الخريجين
08:21الأسرى يعلقون خطوة الإضراب عن الطعام بعد وقف الإجراءات العقابية
08:17تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أول أيام شهر رمضان
08:14انخفاض أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم
20:29جهود حكومية حثيثة استعدادًا لاستقبال موسم رمضان
18:17الاقتصاد تنظم جولة على عدد من المصانع قبيل شهر رمضان
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