تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أول أيام شهر رمضان

غزة – وكالة الرأي:

نشرت وزارة الزراعة في غزة، صباح اليوم الخميس، الأول من شهر رمضان المبارك، متوسط أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية، والتي جاءت على النحو التالي: