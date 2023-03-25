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مستشفى شهداء الأقصى يوضح ملابسات وفاة الصحفية أبوهين

25 آذار / مارس 2023 05:55

مستشفى شهداء الاقصى
مستشفى شهداء الاقصى

غزة-الرأي:

أصدر مستشفى شهداء الأقصى، بيانًا صحفيًا، حول ملابسات وفاة الزميلة الصحفية: "مرج الزهور أبوهين"، والتي توفيت ظهر اليوم أثناء ولادتها.

 وقال المستشفى في بيانه الذي وصل "وكالة الرأي الفلسطينية"، "وصلت المتوفاه "مرج الزهور" وهي حامل في الأسبوع ٣٤ ، إلى طوارئ الولادة في مستشفى شهداء الأقصى في حالة حرجة للغاية ، وتعاني من ارتفاع شديد في ضغط الدم ٢٥٠/١٢٠ وتم الشروع في إجراءات الإنعاش و إنقاذ الحياة.

وأكد أنه تم إجراء عملية قيصرية عاجلة لانقاذ الجنين مع استمرار إجراءات الانعاش،و رغم بذل الطاقم الطبي غاية وسعه إلا أن قدر الله كان سابقا و لم تفلح إجراءات انقاذ الحياة .

وتقدمت إدارة مستشفى شهداء الاقصى بأحر التعازي والمواساة الى ذوي الفقيدة الزميلة الصحفية (مرج الزهور أبوهين)، سائلين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته. 

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