مستشفى شهداء الأقصى يوضح ملابسات وفاة الصحفية أبوهين

غزة-الرأي:

أصدر مستشفى شهداء الأقصى، بيانًا صحفيًا، حول ملابسات وفاة الزميلة الصحفية: "مرج الزهور أبوهين"، والتي توفيت ظهر اليوم أثناء ولادتها.

وقال المستشفى في بيانه الذي وصل "وكالة الرأي الفلسطينية"، "وصلت المتوفاه "مرج الزهور" وهي حامل في الأسبوع ٣٤ ، إلى طوارئ الولادة في مستشفى شهداء الأقصى في حالة حرجة للغاية ، وتعاني من ارتفاع شديد في ضغط الدم ٢٥٠/١٢٠ وتم الشروع في إجراءات الإنعاش و إنقاذ الحياة.

وأكد أنه تم إجراء عملية قيصرية عاجلة لانقاذ الجنين مع استمرار إجراءات الانعاش،و رغم بذل الطاقم الطبي غاية وسعه إلا أن قدر الله كان سابقا و لم تفلح إجراءات انقاذ الحياة .

وتقدمت إدارة مستشفى شهداء الاقصى بأحر التعازي والمواساة الى ذوي الفقيدة الزميلة الصحفية (مرج الزهور أبوهين)، سائلين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته.