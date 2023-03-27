وكالة الرأي الفلسطينية "التوجيه السياسي" تُنظم سلسلة فعاليات في يوم الأرض وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يُنظّم لقاءً لما بعد دمج طلبة متلازمة داون بالمدارس الحكومية وكالة الرأي الفلسطينية 6 إصابات واعتقال 4 مواطنين في حوارة جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية أبو زهري: إفراغ الاحتلال للأقصى محاولة فاشلة لتمرير مخططاته وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يُنظّم مسابقة "النحو والصرف" للصف العاشر وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الوفاء يستقبل وفد رفيع من الصحة العالمية وكالة الرأي الفلسطينية "الدفاع المدني" ينشر إرشادات الاستخدام الآمن لسخان الغاز المنزلي وكالة الرأي الفلسطينية دعوات للمشاركة الواسعة في فعاليات يوم الأرض وكالة الرأي الفلسطينية "المراقب العام" يستقبل شكاوى المواطنين بخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تستقبل وفدًا من طلاب مدرسة بيت دجن العليا للبنين
أخبار » الأخبار الفلسطينية

داعيا الاطراف العربية والاسلامية بحمايته

أبو زهري: إفراغ الاحتلال للأقصى محاولة فاشلة لتمرير مخططاته

27 آذار / مارس 2023 08:17

b45bc088-8f53-479f-9999-89e6275456c7-1679929596-jpeg-1679929596.wm
b45bc088-8f53-479f-9999-89e6275456c7-1679929596-jpeg-1679929596.wm

اعتبر عضو قيادة حركة حماس في الخارج، سامي أبو زهري أن إقدام قوات الاحتلال على إفراغ المسجد الأقصى المبارك من المصلين المعتكفين فيه، مؤشر جديد على الحرب الدينية التي يشنها على أبناء شعبنا وتأكيد إضافي على رغبته المتطرفة بنزع الصبغة العربية الإسلامية عن أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين، ومحاولة فاشلة منه لتمرير مخطط التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى.

وشدد أبو زهري على أن حكومة الاحتلال الفاشية تتحمل المسؤولية عن التداعيات المترتبة على العدوان على المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المعتكفين، ومنع حرية العبادة فيه في شهر رمضان.

 وطالب الأطراف العربية والإسلامية باتخاذ مواقف أكثر جدية تجاه العدوان على المسجد الأقصى، وكذلك المجتمع الدولي بالتدخل لوقف سياسة التهويد ومصادرة الحريات الدينية التي يمارسها الاحتلال، مشيرا إلى أن هذه الممارسات العدوانيه ستكون كفيلة بتفجير الأوضاع في فلسطين.

ولفت عضو قيادة حركة حماس في الخارج إلى أن وصول أكثر من خمسين ألف مصلٍ فلسطيني لأداء صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الاقصى إثبات عملي وميداني على فشل الاحتلال في فرض قيوده على وصول شعبنا للمسجد الأقصى، داعيًا إلى مزيد من حملات شدّ الرحال والاعتكاف بالمسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان، والتأكيد للقاصي والداني أن الأقصى أقصانا، كان وما زال وسيبقى رغم كل المحاولات الصهيونية الفاشلة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء يستقبل وفد رفيع من الصحة العالمية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟