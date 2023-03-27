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بلدية غزة تشرع بتبليط شارع " الديب " في حي الشجاعية

27 آذار / مارس 2023 08:46

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غزة- وكالة الرأي

شرعت بلدية غزة بأعمال تبليط وتطوير البنية التحتية في شارع " الديب " بحي الشجاعية شرق المدينة، ضمن جهودها لدعم المواطنين في تطوير البنية التحتية من خلال مساهمات مجتمعية من سكان المنطقة وبعد تسوية أوضاعهم المالية في البلدية وتسديد فاتورة الخدمات الشهرية.

وأفاد المشرف على المشروع م. بلال خليفة أن الأعمال شملت فرد 1200 طنا من مادة "البسكورس"، وتبليط الشارع ببلاط انترلوك بمساحة إجمالية تقدر بنحو 3000 مترا مربعا.

وأوضح أنه تم استبدال خط المياه المهترئ القديم بقطر (2) انش بخط مياه جديد بقطر (4) أنش بطول 600 متر، وتركيب الوصلات المنزلية اللازمة، لتوفير المياه لمنازل المواطنين ، وتمديد خطوط جديدة للصرف الصحي وغيرها من أعمال التحسين والتطوير للبنية التحتية، إلى جانب مراعاة تصريف مياه الأمطار عند تبليط الشوارع.

وأضاف م. خليفة أن تطوير المنطقة سيساهم في حل مشاكل عدة تعاني منها المنطقة أبرزها ‏تجمع مياه الأمطار في فصل الشتاء، وطفح الصرف الصحي المتكرر، وضعف المياه فيها، وصعوبة التنقل من خلالها بسبب البنية التحتية غير المطورة.

‎بدوره، أشاد مختار العائلة سلامة الديب بدور بلدية غزة وتعاونها في تطوير الشارع الذي كان يعاني تردي في البنية التحتية، داعيًا المواطنين كافة إلى التعاون مع البلدية ومساندة طواقمها في تأدية ما عليهم من واجبات والتزامات لتقديم الخدمات بشكل أفضل.

وكانت بلدية غزة قد قدمت الدعم لعشرات المبادرات المجتمعية التي تساهم في تطوير المدينة، وتعزيز الأثر الإيجابي والاستدامة والبيئة النظيفة، وفي مجال تعزيز المشاركة المجتمعية.

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