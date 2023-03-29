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الاحتلال يشن حملات دهم واعتقالات واسعة في الضفة

29 آذار / مارس 2023 09:47

أرشيف
أرشيف

الضفة الغربية - وكالة الرأي :

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملات دهم واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وقالت هيئة شؤون الأسرى إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتية جهاد ومحمد شادي بشارة، وعبد الرحمن رامي حجازي، وعبد الله محمد حجازي، وعبد أشرف زحايقة من بلدة جبل المكبر بالقدس.

من جهتها أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عنان السوداني بعد فشلها في اعتقال نجله من داخل المنزل الذي حاصرته في مخيم عسكر القديم بنابلس.

وأضافت المصادر أن اقوات اعتقلت الشاب عبد الله قاسم أبو صافي عقب اقتحام منزل عائلته في محيط المقبرة الشرقية بنابلس.

وأشارت إلى أن القوات اعتقلت الأسيرين المحررين علي الريماوي ووهبي الريماوي عقب اقتحام منزليهما في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

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