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"التنمية" توزّع مساعدات رمضانية على الأسر المتعففة

29 آذار / مارس 2023 11:34

جانب من عملية التوزيع
جانب من عملية التوزيع

غزة - وكالة الرأي:

بدأت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع المؤسسات الخيرية في قطاع غزة بتوزيع المساعدات الرمضانية على الأسر المتعففة والمحتاجة في قطاع غزة، في ظل حاجة هذه الأسر للمساعدات خاصةً بعد عدم انتظام صرف مخصصات التنمية الاجتماعية.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إنها بدأت من اليوم الأول لشهر رمضان بتوزيع مساعدات لقرابة 30 ألف أسرة في مختلف مناطق قطاع غزة، مشيرةً إلى أن عملية التوزيع لا تزال مستمرة لهذه الأسر.

وأكدت أنها ستواصل عملها وجهودها لتغطية أكبر عدد ممكن من الأسر الفقيرة والمحتاجة وتوفير احتياجاتها خلال شهر رمضان المبارك بالتنسيق والتعاون المستمر مع كافة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال الإغاثة في قطاع غزة .

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