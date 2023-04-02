"شؤون المرأة" تعلن الفائزين في مسابقة "نعمل لنعود"

غزة – بسام العطار- وكالة الرأي:

أعلنت وزارة شؤون المرأة، عن المؤسسات الفائزات في مسابقة " نعمل لنعود"، خلال حفل نظمته بالشراكة مع دائرة شؤون اللاجئين.

وقالت وكيل وزارة شؤون المرأة أميرة هارون، إن هذه المسابقات تعزز دور مؤسسات المجتمع المدني، في فعاليات وأنشطة تؤكد على الثوابت الفلسطينية، والالتفاف حولها.

وأضافت هارون لوكالة "الرأي" اليوم الأحد، أن مسابقة "نعمل لنعود" تبقي أثراً بين كافة فئات المجتمع، والجيل الحالي الصاعد، الذي يجب عليه أن يتعرف على قضاياه الوطنية، وكيفية التحرر من الاحتلال، وحق الشعب الفلسطيني في العودة.

وذكرت أن هذه الفعاليات تأتي تأكيداً على عناوين محفورة في ذاكرتنا الفلسطينية والمتعلقة بحقنا الحتمي في العودة، داعية كل الجهات الرسمية والأهلية إلى تشجيع المنافسة في القضايا الوطنية والمعرفية والمجتمعية وغيرها.

وأشارت هارون إلى أن وزارتها تهتم بالمنافسة في كل المجالات لتتويج عمل وإبداعات المرأة الفلسطينية، فضلاً عن تتويج عطاءها وتضحياتها، حيث تُوجت مؤخراً هدى النابلسي، والدة الشهيد إبراهيم النابلسي، بجائزة امرأة فلسطين للعام 2023.

وأفاد رئيس دائرة اللاجئين واللجان الشعبية محمد المدهون، أن هذه المسابقات تهدف الى تشجيع قطاعات شعبنا، للعمل من أجل تحقيق حق العودة، ودحر الاحتلال عن الأرض الفلسطينية.

وأضاف المدهون لوكالة" الرأي"، أن هذه المسابقة استهدفت بالدرجة الأولى المؤسسات النسوية العاملة للمرأة، حيث تقدم عدد منها للمشاركة في المسابقة، ومن ثم تم إجراء تقييم لكل هذه المؤسسات، على قاعدة من يعمل أكثر لصالح مشروع حق العودة.

ووجه المدهون شكره لوزارة شؤون المرأة لرعايتها مسابقة "نعمل لنعود"، مشيراً إلى أن دائرة اللاجئين أطلقت هذا العام جملة من المسابقات تصل إلى 60 مسابقة، بعنوان "فجر العودة" وفكرتها الرئيسية هي العمل التشاركي مع المؤسسات كافة من أجل العودة ومنها المؤسسات النسوية.

وقال": نريد أن ننتقل إلى مرحلة العودة بفجر ومسار واقعي وليس مجرد شعار دعائي"، عاداً المرأة الفلسطينية كانت وما زالت بنضالها وتضحياتها المستمرة عماداً يقربنا أكثر إلى العودة.

من جهتها قالت المدير التنفيذي لجمعية إبداعات شبابية غادة عودة، وهي إحدى المؤسسات الفائزة، إن هذه المسابقة نظمت لاختيار أفضل نشاط مؤسسي على مستوى قطاع غزة، يساهم في إحياء حق العودة وترسيخه.

ولفتت عودة الى أنه تم عرض مجموعة من الأنشطة لعام 2021-2022، حيث تم عرض مجموعة من الأنشطة المتنوعة ترسخ وتؤكد على حق العودة.

وذكرت أن من أهم الأعمال التي تم تقديمها للمسابقة، معرض "جراح ملونة"، والذي شاركت فيه أكثر من خمسين فنانة على مستوى قطاع غزة، بعد العدوان الذي شن في العام 2021

من جهتها ثمنت رئيس الحركة النسائية فاطمة شراب دور وزارة شؤون المرأة على رعايتها للمسابقات الوطنية وتحفيز المؤسسات النسوية والمبدعات، معتبرة أن ذلك يأتي إيماناً قاطعاً بالحقوق ومنها حق العودة.

وقالت" إن المرأة منذ فجر الإسلام تقدم الغالي والنفيس، وستبقى تقدم الأرواح والمهج في القدس وكل فلسطين".

وتوج بالمركز الأول في المسابقة وقيمتها ٨٠٠$ جمعية إبداعات شابة، والمركز الثاني وقيمتها ٥٠٠$ جمعية فتيات الغد، أما المركز الثالث وقيمتها ٣٠٠$ فكانت من نصيب مؤسسة نساء من أجل فلسطين.