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على الرغم من إجراءات الاحتلال

80 ألف مصلّ أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

04 نيسان / أبريل 2023 10:43

80 ألف مصلّ أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
80 ألف مصلّ أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

القدس المحتلة- وكالة الرأي

أدَّى نحو 80  ألفاً من الفلسطينيين من مناطق عدَّة، مساء الثلاثاء، صلاتي العشاء والتراويح في اليوم الـ13 من رمضان في المسجد الأقصى المبارك، وسط انتشار كبير لقوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد وفي محيط البلدة القديمة.

ووصل المصلّون إلى باحات الأقصى بالرغم من إجراءات الاحتلال التي فرضها في محيط المسجد للحدِّ من وصول المصلّين إليه.

وكانت دعوات فلسطينية، قد انطلقت خلال الأيام الماضية لضرورة شدِّ الرحال والرباط في المسجد الأقصى لحمايته من الاحتلال والمستوطنين، في ظل تصاعد انتهاكاتهم، والدعوة لذبح القرابين في الأقصى المبارك.

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