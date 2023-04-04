غزة – بسام العطار- وكالة الرأي:

نظمت وزارة النقل والمواصلات، اليوم الأحد، فعالية توعوية لتنظيم الحركة المرورية في مفترق السرايا، وسط مدينة غزة.

وقال مدير دائرة التوعية المرورية في وزارة النقل والمواصلات جواد كحيل، إن الوزارة شرعت بحملة لزيادة الوعي المروري لدى السائقين والمواطنين، على كافة المفترقات الرئيسية في مدينة غزة.

وأوضح كحيل لوكالة " الرأي" أن هذه الحملة بدأت من مفترق السرايا، كونه من أكثر المفترقات ازدحاماً بالسيارات والمواطنين، لدعوة السائقين الالتزام بقوانين السير، وتحذيرهم من السرعة الزائدة في شوارع القطاع والامتثال للسرعة المتعارف عليها داخل وخارج المدن، وضرورة أخذ كافة وسائل السلامة والحيطة أثناء القيادة.

من جهته أكد المواطن سمير صيدم، أن سلامة المواطنين تعتمد على مدى وعيه بالقوانين والإرشادات المرورية، التي وضعت لخدمة وسلامة الناس، وصولاً للتقليل من الحوادث المرورية.

ودعا صيدم خلال حديثه لوكالة" الرأي" ضرورة اتباع إشارات المرور، وقواعد الاستخدام الأمن للطريق، مثل: خط المشاة، والإشارات الضوئية.

وثمن صيدم كل جهد تقوم به وزارة النقل والمواصلات، والذي يصب في مصلحة الجميع، ويحافظ على سلامتهم من جميع الأخطار التي قد يتعرضون لها خلال استخدامهم أو المرور في المفترقات الرئيسية.

وأكد المواطن أبومحمد أن هذه الحملات من شأنها الحد من كثرة الحوادث المرورية، وتشعر المواطن بمزيد من الأمن، وترفع مستوى الثقافة المرورية لدى كافة فئات المجتمع حماية لهم من حوادث السير وما ينتج عنها من خسائر مادية وبشرية.

ودعا أبومحمد كافة المواطنين عدم الاستهتار بقوانين السير، والالتزام بالأنظمة المرورية والقوانين المتبعة، والتي تصب في مصلحة المواطنين في المقام الأول.

وزارة المواصلات تنظم فعالية توعوية مرورية في مفترق السرايا