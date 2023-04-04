الشيخ رائد صلاح: "قضية الأقصى" منتصرة لا محالة

الداخل المحتل- وكالة الرأي

أكد رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح، على مسؤولية العلماء الكبيرة التي تقع على عاتقهم، للتوضيح بأن قضية المسجد الأقصى المبارك منتصرة لا محالة.

وقال صلاح خلال مشاركته في تحذير علمائي، من التحشيد لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى في ما يسمّى عيد "الفصح العبري"، بأن "العلماء هم ضمير الأمة وتاريخها ومستقبلها، وهم الهمة الذين ساندوا صلاح الدين الأيوبي ضد الاحتلال الصليبي، والسلطان قطز في إبعاد التتار عن المسجد الأقصى".

وأضاف بأن العلماء مطالبون اليوم بأن "يأكدوا للعرب والمسلمين ولكل أحرار العالم، أن قضية الأقصى قضية منتصرة، لأنها آية في القران الكريم".

وتابع: "محاولة فرض تقسيم زماني ومكاني في الأقصى، ومحاولة إدخال القرابين داخله لعب صبيان، فقضية الأقصى قضية منتصرة اليوم وغدا وحتى قيام الساعة"، مبشرا بأن "رسالة العدل والقسط ستنتشر من المسجد الأقصى المبارك، وأن الخلافة الإسلامية ستكون في الأرض المقدسة".

يذكر أن جماعات "الهيكل المتطرفة" ومنظمات إسرائيلية، دعت المستوطنين إلى ذبح "قرابين" في المسجد الأقصى خلال عيد الفصح اليهودي، والذي يبدأ يوم غد الأربعاء.

وكان 15 من كبار الحاخامات في "إسرائيل"، طالبوا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بالسماح لليهود بذبح "القرابين" داخل المسجد الأقصى، عشية ما يسمى عيد "الفصح اليهودي".

وتتواصل الدعوات الفلسطينية لتكثيف الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى طيلة شهر رمضان، والتصدي لاقتحامات المتطرفين الإسرائيليين، في ظل تحشييد إسرائيلي كبير لذبح القرابين في الأقصى خلال الأعياد اليهودية.