القناة12 تزعم: صواريخ القسام (أرض- جو) محلية الصنع بغزة

غزة – الرأي

زعمت القناة 12 العبرية أن التقديرات العسكرية الإسرائيلية تشير إلى أن صورايخ أرض-جو التي تطلق مؤخرا من غزة هي إنتاج محلي في غزة.



وتبنت كتائب القسام خلال الأيام الأخيرة استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية المغيرة على القطاع بصواريخ أرض - جو.



ونشرت الكتائب مقاطع مصورة لإطلاق الصواريخ المحمولة على الكتف باتجاه الطيران الذي أطلق البلالين الحرارية لتفادي الصواريخ.



وقالت القناة العبرية صباح اليوم الخميس، إن مستوطني غلاف غزة استيقظوا الليلة وسط حالة من الذعر الشديد بعد سلسلة انفجارات شديدة هزت الغلاف.



وأوضحت القناة إن المستوطنين شعروا بالرعب بعد سماع دوي انفجار صواريخ أرض - جو إطلقت من قطاع غزة نحو الطائرات الإسرائيلية.



ونقلت عن مستوطن قوله:" كانت هناك سلسلة جنونية من الانفجارات، وكأنها أصابت المنزل، اهتز كل شيء".



وأضاف المستوطن: صواريخ أرض جو التي يطلقونها لها هدف مزدوج، محاولة إسقاط الطائرات والثاني إرهاب مستوطني الغلاف من خلال انفجارها في الجو.