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13341 مولود جديد بغزة خلال الرُبع الأول لـ 2023

06 نيسان / أبريل 2023 01:56

قطاع غزة يُسجل 13341 مولودًا جديدًا خلال الرُبع الأول لـ 2023
قطاع غزة يُسجل 13341 مولودًا جديدًا خلال الرُبع الأول لـ 2023

غزةوكالة الرأي:

أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية - الشق المدني أن قطاع غزة سجَّل خلال الرُبع الأول من هذا العام، 13 ألف و341 مولوداً جديداً بالإضافة إلى ألف و162 حالة وفاة.

وبيّنت الإحصائية أن عدد مواليد القطاع الذكور يُقدر بـ 6 آلاف و844 مولوداً بنسبة تقدر بـ 51.30%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 48.69% بواقع 6 آلاف و497 مولودة.

وأشارت إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة قد سجلت 4 آلاف و930 مولوداً جديداً؛ فيما سجَّل مكتبيّ داخلية خانيونس 2495 مولوداً.

كما سجلت مكاتب داخلية الشمال خلال الشهر 2438 مولوداً، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 1796 مولوداً، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 1682 مولوداً جديداً.

الوفيات

وحول إحصائية الوفيات، أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت 1162 وفاة خلال هذا الرُبع، حيث قُدرت وفيات الذكور بـ 650 وفاة بنسبة تقدر بـ 55.93%، مقابل 512 وفاة من الإناث بنسبة تقدر بـ 44.06 %.

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