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الإعلام الحكومي يُحذّر النشطاء من تناقل معلومات غير رسمية حول العدوان

07 نيسان / أبريل 2023 01:38

غزة - وكالة الرأي

حذّر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، نشطاء منصات التواصل الاجتماعي من تناقل أي معلومات غير رسمية حول مجريات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وآثاره.

ودعا المكتب في تصريح صحفي، النشطاء لعدم النشر إلا بعد صدور معلومات رسمية موثوقة صادرة عن جهات الاختصاص.

وأكد أن وزارة الصحة هي الجهة الرسمية المخولة بالتصريح فيما يخص وجود جرحى أو شهداء جراء العدوان، محذّرا من تناقل أية معلومات غير رسمية في هذا الشأن.

وأكد المكتب في تصريح صحفي، أن وزارة الصحة هي الجهة الرسمية المخولة بالتصريح فيما يخص وجود جرحى أو شهداء جراء العدوان، محذّرا من تناقل أية معلومات غير رسمية في هذا الشأن.

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