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التنمية الاجتماعية تواصل الإحتفال بيوم الطفل الفلسطيني في رفح

09 نيسان / أبريل 2023 01:11

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غزة- وكالة الرأي 
نفذت الإدارة العامة لشؤون الأسرة والمرأة_ دائرة الأسرة والطفولة يوم ترفيهي للأطفال بمشاركة أمهاتهم في محافظة رفح، وذلك بالتعاون مع جمعية أفاق لرعاية المرأة والطفل.

وتم تنفيذ النشاط داخل جمعية القسطل، ويعد هذا النشاط واحدا من سلسلة الأنشطة التي نفذتها وزارة التنمية الاجتماعية لإحياء يوم الطفل الفلسطيني الذي الذي صادف يوم ٥ إبريل،

وتخلل اليوم الترفيهي العديد من الفقرات الترفيهية والتنشيطية للأطفال بمشاركة أمهاتهم بهدف إدخال البهجة والسرور عليهم .

وتقدمت الوزارة لكل من رسم الإبتسامة على وجوه الأطفال خاصة في ظل الأوضاع السياسية الراهنة التي يمر بها أبناء شعبنا في قطاع غزة، كما تم توزيع هدايا على الأطفال المشاركين في ختام هذا اليوم الترفيهي.
 

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