استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في أريحا

أريحا - وكالة الرأي:

استشهد، صباح اليوم الإثنين، مواطن برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر بمحافظة أريحا.

وأفادت وزارة الصحة برام الله، باستشهاد مواطن (لم تعرف هويته بعد) برصاص الاحتلال خلال اقتحامها المخيم.

يتبع،،