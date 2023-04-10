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استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في أريحا

10 نيسان / أبريل 2023 11:51

جانب من اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر
جانب من اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر

أريحا - وكالة الرأي:

استشهد، صباح اليوم الإثنين، مواطن برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر بمحافظة أريحا.

وأفادت وزارة الصحة برام الله، باستشهاد مواطن (لم تعرف هويته بعد) برصاص الاحتلال خلال اقتحامها المخيم.

يتبع،،

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