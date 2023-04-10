استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في أريحا

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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10 نيسان / أبريل 2023 11:51
أريحا - وكالة الرأي:
استشهد، صباح اليوم الإثنين، مواطن برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر بمحافظة أريحا.
وأفادت وزارة الصحة برام الله، باستشهاد مواطن (لم تعرف هويته بعد) برصاص الاحتلال خلال اقتحامها المخيم.
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