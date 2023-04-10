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"الشباب والثقافة" تنظم حفلاً ترفيهياً للأطفال في حي الشجاعية

10 نيسان / أبريل 2023 12:05

"الشباب والثقافة" تنظم حفلاً ترفيهياً للأطفال في حي الشجاعية

غزة- وكالة الرأي
 نظمت وحدة الطفولة والطلائع في الهيئة العامة للشباب والثقافة، بالتعاون مع جمعية "أنا وطفلي"، حفل ترفيهي في منتزه القبة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، استهدف 300 طفل وطفلة وذويهم، وذلك ضمن فعاليات يوم الطفل الفلسطينى.

 وحضر الحفل مدير دائرة التبادل المهندس كايد جريوع، وطاقم وحدة الطفولة والطلائع الأستاذة سماهر بكرون، والأستاذة رفيف أبو جبارة، والأستاذ محمد فيصل.

 وثمن أهالي الأطفال هذه المبادرة مؤكدين على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الفعاليات الترفيهية للأطفال في المنطقة.

وتخلل الحفل فقرات فنية وترفيهية ومسابقات وتوزيع هدايا على المشاركين، وفقرات ودمى وألعاب تنشيطية.

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