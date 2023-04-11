الشباب والثقافة ترعى مباردة "موهبتي سر نجاحي" للمشغولات الفنية

غزة- وكالة الراي

افتتح مركز الحروف الذهبية الثقافي، المبادرة الثقافية "موهبتي سر نجاحي"، والتي ينفذها تحت رعاية الهيئة العامة للشباب والثقافة والمركز الثقافي الماليزي، وتهدف إلى تطوير وصقل موهبة عدد من الشابات على فن الرسم والخط العربي وصناعة المشغولات الفنية.

وأوضح المدير العام للعمل الأهلي والآداب في الهيئة سامي أبو وطفة أن المبادرة تُعد من المبادرات النوعية والمميزة التي سيتم تنفيذها من خلال مشروع المبادرات الثقافية لعام 2023.

وأكد أن مشروع المبادرات الثقافية يهدف إلى النهوض بالمشهد الثقافي الفلسطيني، ودعم الجمعيات والمراكز الثقافية وتشجيعها لتطوير قدراتها والارتقاء بأنشطتها وبرامجها من خلال تنفيذ مبادرات ثقافية إبداعية نوعية تخدم الثقافة الفلسطينية.

وأشار أبو وطفة إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز فن الخط العربي ودمجه مع الرسم، كما أنه من المتوقع أن تسهم في توفير بعض فرص العمل الجديدة لعدد من الشابات من خلال تطوير موهبتهن وتدريبهن على فن ومهارة صناعة المشغولات اليدوية والخشبيات وتغليف الهدايا، لافتًا إلى أن ذلك من شأنه أن يساعدهن على فتح مشاريعهن الصغيرة الخاصة وتحسين أوضاعهن الاقتصادية.

