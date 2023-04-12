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الدعليس يطلع على أبرز إنجازات القضاء مع المستشار المدهون

12 نيسان / أبريل 2023 09:58

الدعليس يطلع على أبرز إنجازات القضاء مع المستشار المدهون
الدعليس يطلع على أبرز إنجازات القضاء مع المستشار المدهون

غزةوكالة الرأي:

اطلع رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، اليوم الأربعاء، على أبرز إنجازات القضاء في قطاع غزة، خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار المدهون.

واستمع الدعليس، خلال اللقاء في مقر رئاسة العمل الحكومي في مدينة غزة، إلى أبرز الإنجازات والأعمال التي حقّقها مجلس القضاء النظامي خلال عام 2022 والفصل في القضايا والإحصائيات ذات العلاقة.

كما ناقش الدعليس مع رئيس المجلس الأعلى أبرز بنود خطّة عمل القضاء خلال عام 2023.

من جانبه، شكر المدهون رئيس متابعة العمل الحكومي على جهوده ومتابعته الحثيثة مع القضاء وتوفير احتياجاته، وسعيه الدائم لتحسين بيئة العمل في المحاكم.

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