قبل العيد.. "التنمية" بغزة تعلن صرف مساعدة نقدية لعائلات شهداء 2014م

غزة - وكالة الرأي:

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عن صرف مساعدة نقدية لعائلات وذوي شهداء عدوان 2014م.

وأوضحت وزارة التنمية، اليوم الخميس، أن الصرف سيكون يوم الأحد القادم 16 أبريل 2023م عبر فروع مكتب البريد المنتشرة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الصرف سيكون بنفس الآلية المتبعة، وأنه سيتم إبلاغ المستفيدين برسائل نصية.

ويبلع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي عام 2014 نحو 1800 شهيد، في حين وصل عدد شهداء عدوان 2021 نحو 280 شهيدًا وجميعهم لم تصرف لهم السلطة الفلسطينية مخصصاتهم بداعي عدم وجود موازنة مالية.

وبالرغم من التظاهرات والاعتصامات التي قامت بها تلك العائلات بشكل شبه يومي وأسبوعي أمام مقر مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى وسط مدينة غزة إلا أنه لم تحل معاناتهم حتى الآن.