الدعليس يستقبل مديرة الصليب الأحمر الدولي بغزة

غزة - وكالة الرأي:

استقبل رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس في مكتبه بمقر رئاسة العمل الحكومي مديرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة السيدة مريم مولر في لقاء وداعي بمناسبة انتهاء مهامها.

واستمع الدعليس من مولر إلى أبرز الأنشطة التي نفذتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة خلال العامين الماضيين، واستعرضا الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر.

واتفق الجانبان على أن قطاع غزة بحاجة إلى المزيد من الاهتمام الدولي بقضاياه العادلة، في ظل تفاقم المعاناة الإنسانية بفعل استمرار الحصار الخانق.

يشار إلى أن السيد وليام شومبورغ سيتولى مهام منصب رئيس البعثة الفرعية للصليب الأحمر الدولي في قطاع غزة خلفا للسيدة مريم مولر التي انتهت فترة ولايتها.