الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس

الضفة المحتلة - وكالة الرأي:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعو بالضفة الغربية والقدس.

وبحسب مصادر مقدسية، فإن قوات اعتقلت 3 أطفال من حي بطن الهوى في بلدة سلوان.

وذكرت المصادر، أن اعتقلت من البلدة القديمة بالقدس الشبان: ليث غيث، ومصطفى أبو غزالة، وسام سدر، فهمي السلايمة، أحمد حجو، خلال حملة قامت بها في البلدة وخاصة حي باب حطة.

وأفادت بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب المقدسي محمد جرادات من بلدة الرام أثناء مروره على حاجز جبع شمال القدس المحتلة.

وقالت المصادر، إن قوات الاحتلال اعتقلت من بيت لحم، كلا من: داود عبد الهادي شوشة، آدم عصام حمامرة، عبد عادل شوشة، حكمت أحمد حمامرة، الفتى أيوب حمامرة، الفتى بشار عصام حمامرة، وجميعهم من بلدة حوسان، فيما اعتقلت محمود سالم الصباح من بلدة تقوع.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين يزيد بلال عناياً (19 عاماً)، ووليد عناية، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته في بلدة عزون شرق قلقيلية.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال بديع عدنان السلامين من بلدة السموع جنوب المدينة.