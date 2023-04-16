الاحتلال يعتقل 21 مواطنًا بالضفة غالبيتهم من القدس

الضفة المحتلة - وكالة الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 21 مواطنا، بينهم أطفال أشقاء، من أنحاء مختلفة في الضفة الغربية، غالبيتهم من مدينة القدس.

ففي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال 13 مواطنا، وهم: أطفال الأشقاء: موسى، وفؤاد، وعمر جبريل، من حي بطن الهوى ببلدة سلوان، وأنس عكاري، وموسى عايش، ومهدي الكركي، من بلدة الطور، وصالح أبو فرحة، وأحمد حمو، وفهمي السلايمة، ووسام سدر، وليث غيث، ومصطفى أبو غزالة، من البلدة القديمة، والشاب محمد جرادات من بلدة الرام.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يزيد بلال عنايا (19 عاما)، من بلدة عزون شرقا.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: داوود عبد الهادي شوشة (60 عاما)، وآدم عصام حمامرة (30 عاما)، وعبد عادل شوشة (30 عاما)، وحكمت عبد الكريم حمامرة (30 عاما)، وأيوب حمامرة (18 عاما)، وبشار عصام حمامرة (17 عاما)، من قرية حوسان غرب المحافظة، والمواطن محمود صالح الصباح من بلدة تقوع جنوب غرب بيت لحم، من داخل باحات المسجد الأقصى المبارك.