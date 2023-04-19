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أجواء حارة ومغبرة والحرارة أعلى من معدلها العام بـ9 درجات

19 نيسان / أبريل 2023 09:15

رام الله- وكالة الرأي:

يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وحاراً الى شديد الحرارة ومغبراً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا دافئا لطيفا ومعتدلا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويم غدً الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ربيعياً لطيفاً نهاراً بارداً خلال ساعات الليل، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بقليل، الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويم الجمعة، يكون الجو صافيًا ربيعيًا لطيفا نهاراً غائما جزئيا نهارا وباردًا ليلاً ، حيث يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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