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"الخارجية": انطلاق حافلات نقل طلبة ومواطني غزة من الخرطوم باتجاه مصر

25 نيسان / أبريل 2023 11:50

قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن الحافلات التي تقل طلبة ومواطنين من أبناء شعبنا في قطاع غزة انطلقت صباح اليوم الثلاثاء من الخرطوم، باتجاه المعبر الحدودي مع جمهورية مصر العربية.

وأوضحت أن ثلاث حافلات تقل على متنها 130 طالبا، وما يقارب 60 مواطنا انطلقت باتجاه المعبر الحدودي,

وذكرت أن سفارة دولة فلسطين لدى القاهرة، اتمت جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبالهم، بما في ذلك تسيير حافلات من الجانب المصري على المعبر لنقلهم مباشرة إلى معبر رفح الحدودي.

وأشارت إلى أن سفارة دولة فلسطين لدى الرياض والقنصلية العامة في جدة، وسفارة دولة فلسطين في عمان استكملت الإجراءات لاستقبال المجموعة الثانية.

وقالت إن حافلة رابعة تحمل ما يقارب 54 مواطنا من أبناء شعبنا في قطاع غزة ستتوجه خلال هذا اليوم باتجاه بورتسودان، والمجموعة الأولى التي توجهت إليها قد وصلت، وسوف تغادر إلى جدة في طريقها إلى الأراضي الأردنية.

 

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