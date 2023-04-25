"الدعليس" يستقبل وفداً المجلس الأعلى للشباب والرياضة

غزة - وكالة الرأي:

استقبل عصام الدعليس رئيس متابعة العمل الحكومي، وفد المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس، في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، للتهنئة بعيد الفطر السعيد.

وتحدث عبد السلام هنية عن إنجازات المجلس خلال شهر رمضان والفعاليات خلال العيد، وشكر دعم وتوجيهات عصام الدعليس رئيس متابعة العمل الحكومي، وأكد أن المجلس بادر للعديد من البرامج والأنشطة التي اعتمدت على دعم الرياضيين والتواصل مع المجتمع الفلسطيني.

بدوره أشاد الدعليس بما حققه المجلس الأعلى للشباب والرياضة بقيادة عبد السلام هنية وتنفيذ الفعاليات والبرامج التي تخدم الرياضيين والمجتمع.