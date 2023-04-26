الصحة تطلق البروتوكولات الوطنية للحروق

غزة- وكالة الرأي

أطلقت وزارة الصحة البروتوكولات الوطنية الموحدة للحروق بالشراكة مع مؤسسة العون البريطانية Map_UK.

ويأتي ذلك، خلال ورشة عمل جمعت مختلف مقدمي الخدمة والتي جاءت بعد جهد متواصل ومتابعة من قبل اللجنة التسييرية لخدمة الحروق برئاسة نائب مدير عام المستشفيات د أيمن الفرا و إشراف د .رولا أبو ضلفة مدير دائرة التخطيط والتطوير بالادارة العامة للمستشفيات .

وتم خلال ورشة العمل تشكيل عدة فرق متعددة التخصصات واشتمل على كافة نواحي الخدمة الطبية والتمريضية و بروتوكول العناية المركزة والرعاية التلطيفية وعلاج الألم ومكافحة العدوى و استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي وبروتوكول التغذية والعناية بمرضى الحروق.

وحضر الورشة مدراء الادارة العامة للمستشفيات ومقدمي خدمة الحروق بالمستشفيات ومؤسسة العون البريطانية Map_UK وذوي العلاقة.

بدوره، أثنى د. أيمن الفرا على جهود هذه الفرق التي عملت طوال الفترة الماضية بشكل متناغم جمع فئات الخدمة بعدة لقاءات على مدار عام كامل أثمرت بالوصول للبروتوكول الوطني الفلسطيني للحروق.

من جانبه، أكد د. أحمد المخللاتي على ضرورة وضع نظام موحد بالمستشفيات للعمل على توحيد الأداء وترتيب العمل وضرورة مواصلة التدريب من خلال اللقاءات الصباحية والاجتماعات متعددة التخصصات.

وعبر أ. محمد الخطيب ممثلا عن مؤسسة map _ UK عن سعادته بهذا الانجاز والذي سيعود بالنفع على المواطن الفلسطيني وأن يكون خطوة جيدة لتحسين جودة العمل بأقسام الحروق بالمستشفيات.

وشكرت د.رولا أبو ضلفة الفرق التي قامت بتحديث البروتوكول حيث تم وضع برنامج تدريبي وتقسيم فريق العمل لأربع مجموعات على مدار ثلاث أيام لكل مجموعة للتدريب على تلك البروتوكولات.

وتخلل اللقاء مداخلة عبر تطبيق الزووم لمؤسسة interburn البريطانية لعرض منهجية وضع البروتوكولات.