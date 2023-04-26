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جودة البيئة تشرع بنشر الأطلس البيئي الكترونياً

26 نيسان / أبريل 2023 11:16

جودة البيئة تشرع بنشر الاطلس البيئي الكترونياً
جودة البيئة تشرع بنشر الاطلس البيئي الكترونياً

غزة- وكالة الرأي

شرع قسم الحاسوب في سلطة المياه وجودة البيئة، بنشر الأطلس البيئي الكترونيا من خلال تصميمه على شكل كتاب يمكّن المستخدم من تصفحه بشكل سلس وسهل.

 وقال رئيس قسم الحاسوب م.محمد أبو خاطر، إن  الفكرة جاءت لتسهيل التصفح والاطلاع والاستفادة من الاطلس لكل من لم يتمكن من الحصول على نسخة خاصة من الاطلس البيئي.

فيما أفاد مدير مشروع الاطلس البيئي د.م.محمد النجار أن امكانية التصفح متاحة لجميع المستخدمين من خلال رابط محدد عبر الموقع الالكتروني لسلطة المياه وجودة البيئة.

و أشاد رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم بالجهود المبذولة لاتاحة وصول الاطلس البيئي لكافة شرائح المجتمع.

 تصفح الاطلس البيئي  اضغط هنا

 

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