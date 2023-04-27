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اصدرت الإحصائية الاسبوعية لحركة المعابر

الاقتصاد: استيراد 1498 شاحنة محملة بالسلع والبضائع خلال أسبوع

27 نيسان / أبريل 2023 11:28

الاقتصاد: استيراد 1498 شاحنة محملة بالسلع والبضائع خلال أسبوع
الاقتصاد: استيراد 1498 شاحنة محملة بالسلع والبضائع خلال أسبوع

غزة- وكالة الرأي

أصدرت الإدارة العامة للتجارة والمعابر في وزارة الاقتصاد الوطني احصائية عملها لحركة المعابر خلال الفترة الممتدة من 18 ابريل 2023حتى 24 ابريل 2023.

وقالت الإدارة، إنه تم خلال الأسبوع استيراد 1498 شاحنة محملة بالسلع والبضائع عبر معبري كرم أبو سالم ورفح التجاري.

وأوضح التقرير الذي أصدرته الإدارة العامة للتجارة والمعابر بالوزارة، أنه تم استيراد 1369 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم، و129 شاحنة عبر معبر رفح التجاري محملة بالمواد الغذائية والانشائية والمحروقات.

وأشار التقرير إلى أنه تم تصدير 81 شاحنة محملة بحديد الخردة والاثاث والخضار عبر معبري كرم أبو سالم ومعبر رفح التجاري.

وبين التقرير أنه تم إدخال 173 شاحنة محروقات موزعة ما بين معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح.

وذكر التقرير أن عدد أيام العمل في معبر كرم أبو سالم خلال الأسبوع بلغ 4 أيام، بينما بلغ عدد أيام العمل في معبر رفح التجاري يوم واحد.

وعلى صعيد معبر بيت حانون، تم تصدير 11,235  جرام من الذهب والمجوهرات، فيما بلغت كمية الذهب الوارد من الضفة 13,485 جرام.

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