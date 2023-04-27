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أكدت حرصها على صون وحماية مقدرات المواطنين

النيابة العامة: إغلاق شركة "تكنو إليت" بعد ثبوت ادعاء بالنصب والاحتيال

27 نيسان / أبريل 2023 12:22

غزة - وكالة الرأي:

أعلنت النيابة العامة في غزة، عن إغلاق شركة تكنو إليت ميديا للتدريب والاستثمار التكنولوجي" حسب الأصول بعد ثبوت ادعاء قيامها بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين.

وقال المتحدث باسم النيابة المستشار أحمد السوسي في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن النيابة باشرت تحقيقاتها منذ ورود شكاوى حول ادعاء قيام الشركة بالنصب والاحتيال على المواطنين، وأشارت التحقيقات الأولية إلى ثبوت الادعاء.

وأضاف السوسي، أنه تم ضبط وتحريز محتويات الشركة، وضبط مبالغ مالية وتحريزها على ذمة القضية، مؤكدا أن إجراءات التحقيق ما زالت مستمرة، وسيتم التصرف في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

وأكد حرص النيابة العامة على صون وحماية حقوق ومقدرات المواطنين، وملاحقة مرتكبي الجريمة، واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

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