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عائلة وردة بالنصيرات تعلن استشهاد نجلها أمين بالداخل المحتل

27 نيسان / أبريل 2023 02:16

الشهيد أمين وردة
الشهيد أمين وردة

غزة – خاص الرأي:

أعلنت عائلة وردة بمخيم النصيرات (وسط قطاع غزة) عن استشهاد ابنها أمين عبد القادر وردة (59 عاماً) خلال عمله في الداخل المحتل.

وقال عبد القادر وردة نجل الشهيد لمراسل وكالة الرأي: "منذ خمسة أيام ونحن نحاول التواصل مع والدي الذي انقطعت أخباره، حيث توجه للعمل في الداخل المحتل".

وأضاف وردة: "تفاجأنا ظهر اليوم الخميس الموافق 27 أبريل 2023م بإخبارنا من قبل الارتباط الفلسطيني بشكل رسمي أن والدي موجود جثة هامدة في مشرحة أبو كبير في الداخل المحتل".

وتابع: "إننا نحمّل الاحتلال والمستوطنين كامل المسئولية عن هذه الجريمة، التي أودت بحياة والدي، حيث أنه كان قد توجه للعمل في الداخل وهو بكامل الصحة والعافية"، مشيرا إلى أن بعض الأخبار التي وصلتهم من الداخل تفيد بأن والدهم "أمين" قد وُجد هاتفه الجوال في نفس مكان "الاعتداء عليه" وقد تعرض هاتفه الجوال للتكسير في منطقة "كريات ملاخي" جنوب فلسطين المحتلة.

وأكد أن هذه هي جريمة منظّمة تعرّض له والده، مشيراً إلى تعمّد الاحتلال إخفاء جريمته التي استمرت منذ 5 أيام بعدم التبليغ عنه إلا ظهر اليوم، وتساءل عن سبب هذه المماطلة.

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