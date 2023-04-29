"الزراعة" تصدر توضيحاً بشأن موسم البطيخ والخوخ

غزة- وكالة الراي

أصدرت وزارة الزراعة اليوم السبت ، توضيحًا بشأن موسم البطيخ والخوخ. وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة م. أدهم البسيوني في تصريح صحفي : "لم يصدر عن وزارة الزراعة أي بيان ببدء موسم البطيخ أو الخوخ، وهو نتيجة لمحاولة سبق بعض الصحفيين إعلامياً".

وأضاف البسيوني : "افتتاحيات مواسم المحاصيل الزراعية تحددها الوزارة بناء على الدراسة العلمية، وندعو المواطنين عدم أخذ أي معلومات إلا من الجهات الرسمية".

وتابع : "الوزارة تتابع من أجل أن يكون المحصول متوفر للمستهلكين بشكل جيد ومناسب، والمنتجات الموجودة الآن ليست بجودة جيدة ولا ناضجة.

واكد البسيوني أن الوزارة بدأت بالتحضير للمواسم الزراعية الصيفية، لافتاً أن حصاد بعض المزارعين لأي محصول قبل أوانه يؤثر سلباً على المزارعين والمستهلكين.