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شهيد وإصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم عقبة جبر في أريحا

01 آيار / مايو 2023 08:51

الشهيد الفتى جبريل اللدعة
الشهيد الفتى جبريل اللدعة

أريحا – وكالة الرأي :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن استشهاد الفتى جبريل محمد اللدعة (17 عاماً)، متأثرا بجروح أصيب بها، وإصابة 6 آخرين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت المخيم، وحاصرت عددا من منازل المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب على إثرها الطفل اللدعة بالرصاص الحي في الرأس و 6 آخرين بجروح وصفت 3 منهم بالخطيرة، وجرى نقلهم إلى المستشفى، وأُعلن عن ارتقاء الفتى اللدعة متأثرا بجروحه في وقت لاحق.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها المخيم أمين سر "فتح" في  المخيم أحمد جهاد ابو العسل، وأحمد جبر وهدان.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لليوم العاشر على التوالي، إغلاقها مداخل ومخارج مدينة أريحا من عدة جهات وتوقيف مركبات المواطنين على حواجزها العسكرية على المدينة ومخيميها وتفتيشها وإجبار إصحابها على الانتظار لساعات.

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