استشهاد الأسير خضر عدنان بعد 87 يومًا من الإضراب عن الطعام

الضفة المحتلة - وكالة الرأي:

أعلنت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، استشهاد الأسير خضر عدنان من بلدة عرابة جنوب جنين، بعد معركة إضراب عن الطعام، استمرت لمدة 87 يومًا رفضًا لاعتقاله التعسفي.

وكان الأسير عدنان، قد أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقاله في الخامس من شهر شباط/فبراير الماضي، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال منزله في بلدة عرابة جنوب جنين.

وقالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة في بيان لها، إن الأسير الشهيد خضر عدنان خاض ستة إضرابات عن الطعام داخل السجون وصلت في مجموعها إلى 251 يوما على فترات، وأمضى في سجون الاحتلال أكثر من 8 سنوات معظمها في الاعتقال الإداري.

وكانت الوزارة، قد حذرت في وقت سابق من أن الأسير خضر عدنان يعاني من وضعي صحي خطير دون أدنى اهتمام من مصلحة سجون الاحتلال لتوفير العلاج له.