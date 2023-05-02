"التعليم" تنظم وقفات مدرسية حداداً على استشهاد الأسير خضر عدنان

غزة- وكالة الرأي

نظّمت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، اليوم الثلاثاء، وقفات في المدارس حداداً على استشهاد الأسير البطل خضر عدنان في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ورفع الطلبة خلال الطابور الصباحي صور الشهيد خضر عدنان واللافتات المنددة بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا، وبحق الأسرى في السجون، كما أُلقيت كلمات عبر الإذاعة المدرسية تضمنت رثاء ونعي للشهيد وتوجيه رسائل للعالم حول قضية معاناة أسرانا الأبطال.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن برنامج غرس وتعزيز القيم الذي تنفذه الوزارة في المدارس ويهتم في جانب منه بالتفاعل مع جميع القضايا والأحداث الوطنية.