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طائرات الاحتلال تقصف أهدافاً في قطاع غزة والمقاومة ترد

03 آيار / مايو 2023 12:14

طائرات الاحتلال تقصف أهدافاً في قطاع غزة والمقاومة ترد
طائرات الاحتلال تقصف أهدافاً في قطاع غزة والمقاومة ترد

غزة - وكالة الرأي:

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلية الليلة، عدة مواقع في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات حربية بدون طيار أغارت بعدة صواريخ على موقع للمقاومة غرب مدينة غزة، قبل أن تغير طائرات حربية، بثلاثة صواريخ على نفس الموقع.

وأضافت المصادر أن طائرة حربية بدون طيار قصفت بصاروخ واحد على الأقل موقع غربي مدينة خان يونس، وآخر وسط قطاع غزة.

فيما قصفت طائرات الاحتلال بعدد من الصواريخ موقع شرق مدينة غزة.

وواصلت المقاومة الفلسطينية في القطاع، وعبر الغرفة المشتركة، ردهاً على جريمة اغتيال الأسير خضر عدنان، وردها على القصف والغارات الإسرائيلية.

حيث تصدت المقاومة عبر المضادات الأرضية للطيران المغير في سماء القطاع.

كما أطلقت عدة رشقات صاروخية تجاه مستوطنات غلاف غزة.

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