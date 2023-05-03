وكالة الرأي الفلسطينية كتاب القسام تتصدى لطيران الاحتلال بصواريخ أرض-جو وكالة الرأي الفلسطينية طائرات الاحتلال تقصف أهدافاً في قطاع غزة والمقاومة ترد وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: رفع الجهوزية في المستشفيات للتعامل مع التصعيد وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: نتابع التطورات الميدانية وتحذير من نشر الإشاعات وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام العبري: جيش الاحتلال سيرد على إطلاق الصواريخ وكالة الرأي الفلسطينية هيئة المعابر: لا تغيير على عمل المعابر التجارية وكالة الرأي الفلسطينية "الأسرى": التحفظ على جثمان الشهيد عدنان جريمة جديدة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل مواطناً وعدداً من المتضامنين في يطا وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يلغي زيارات سجن "عوفر" المقررة غداً وكالة الرأي الفلسطينية دائرة الأشعة في مستشفى الأقصى تقدم أكثر من 29,000 خدمة تصوير
أخبار » الأخبار الحكومية

حذرت من الشائعات.. الداخلية: أجهزتنا تعمل بخطة الطوارئ وتقف مع المواطنين

03 آيار / مايو 2023 01:27

إياد البزم المتخدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني
إياد البزم المتخدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني

غزة - وكالة الرأي:

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم ، أن أجهزة الوزارة تعمل وفق خطة الطوارئ، مشيراً إلى أن جميع الأجهزة الحكومية وتقوم بواجباتها في خدمة المواطنين.

وأكد البزم، في في تصريحات صحفية متلفزة تابعتها وكالة الرأي الحكومية، أن جميع أجهزة وزارة الداخلية في حالة استنفار وتتابع القيام بواجباتها في تقديم الخدمة لأبناء شعبنا، ومساعدة المواطنين ظل العدوان الإسرائيلي؛ والعمل للمحافظة على استقرار الجبهة الداخلية.

وقال: "نُتابع الميدان أولاً بأول في ظل التطورات والمستجدات ونقوم بنشر التوجيهات للمواطنين".

وأهاب البزم بأبناء شعبنا التعامل بحذر مع الأخبار والمعلومات خاصة في مثل هذه الأوقات التي يسعى فيها الاحتلال لبث الشائعات من أجل ضرب استقرار الجبهة الداخلية.

وطمأن البزم أبناء شعبنا بأن كوادر وزارة الداخلية دائماً في الميدان بجانبهم، وأن أجهزة الوزارة تعمل وفق خطة الطوارئ، وجميع الأجهزة الحكومية وتقوم بواجباتها في خدمة المواطنين.


المكتب الإعلامي 
وزارة الداخلية والأمن الوطني
الأربعاء 3 مايو 2023

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟