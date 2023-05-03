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"الداخلية": تستعد لاستقبال الفوج الثاني للعائدين من السودان

03 آيار / مايو 2023 10:14

أرشيف
أرشيف

غزة - وكالة الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، أن أطقم الهيئة العامة للمعابر والحدود وأجهزتها المختصرة تستعد لاستقبال الفوج الثاني من أبناء شعبنا العائدين من السودان عبر معبر رفح البري خلال الساعات القادمة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة إياد البزم في تصريح صحفي وصل "الرأي" اليوم الأربعاء، أن أجهزة الوزارة وأطقم الهيئة أنهت كافة الترتيبات والإجراءات اللازمة لتسهيل دخول الفوج الثاني وعدده 103 طلاب عائدين من جمهورية السودان.

وكانت أطقم الهيئة العامة للمعابر والحدود وأجهزة الداخلية والأمن الوطني المختصة، استقبلت الجمعة الماضية، الدفعة الأولى من العائدين من دولة السودان وعددهم قرابة 180 عائدا بعد فتح معبر رفح ليوم واحد استثنائيًا.

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