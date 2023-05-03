الزراعة تستنكر إلحاق أضرار في مرافقها نتيجة العدوان الإسرائيلي

استنكرت وزارة الزراعة الفلسطينية صباح اليوم الاعتداءات الاسرائيلية التي تسببت بأضرار في مرافق تابعة للوزارة غرب مدينة غزة.
وقالت الوزارة، إن القصف الاسرائيلي تسبب بخسائر كبيرة في مبنى الإدارة العامة للإرشاد، ومبنى الادارة العامة للتخطيط، إضافة الى اضرار جسمية بمبنى المختبرات، مؤكدة أن هذا القصف يمثل استهدافا واضحاً للقطاع الزراعي لاسيما في ظل ما يتم استخدامه من مواد سامة تؤثر على المزروعات.
وأكدت وزارة الزراعة أن القصف يمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية الداعية لتحييد المؤسسات المدنية والخدماتية.
من جهة أخرى، طالبت وزارة الزراعة المؤسسات الحقوقية الدولية بضرورة الوقوف عند مسؤولياتها لوقف هذا الاستهداف المتكرر والعدوان على القطاع الزراعي.