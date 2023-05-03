الزراعة تستنكر إلحاق أضرار في مرافقها نتيجة العدوان الإسرائيلي

غزة- وكالة الرأي

استنكرت وزارة الزراعة الفلسطينية صباح اليوم الاعتداءات الاسرائيلية التي تسببت ‏بأضرار في مرافق تابعة للوزارة غرب مدينة غزة.‏

وقالت الوزارة، إن القصف الاسرائيلي تسبب بخسائر كبيرة في مبنى الإدارة العامة ‏للإرشاد، ومبنى الادارة العامة للتخطيط، إضافة الى اضرار جسمية بمبنى ‏المختبرات، مؤكدة أن هذا القصف يمثل استهدافا واضحاً للقطاع الزراعي لاسيما ‏في ظل ما يتم استخدامه من مواد سامة تؤثر على المزروعات.‏

وأكدت وزارة الزراعة أن القصف يمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني ‏والاتفاقيات الدولية الداعية لتحييد المؤسسات المدنية والخدماتية.‏

من جهة أخرى، طالبت وزارة الزراعة المؤسسات الحقوقية الدولية بضرورة الوقوف ‏عند مسؤولياتها لوقف هذا الاستهداف المتكرر والعدوان على القطاع الزراعي.‏