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الزراعة تستنكر إلحاق أضرار في مرافقها نتيجة العدوان الإسرائيلي

03 آيار / مايو 2023 11:50

الزراعة تستنكر إلحاق أضرار في مرافقها نتيجة العدوان الإسرائيلي
الزراعة تستنكر إلحاق أضرار في مرافقها نتيجة العدوان الإسرائيلي

غزة- وكالة الرأي

استنكرت وزارة الزراعة الفلسطينية صباح اليوم الاعتداءات الاسرائيلية التي تسببت ‏بأضرار في مرافق تابعة للوزارة غرب مدينة غزة.‏

وقالت الوزارة، إن القصف الاسرائيلي تسبب بخسائر كبيرة في مبنى الإدارة العامة ‏للإرشاد، ومبنى الادارة العامة للتخطيط، إضافة الى اضرار جسمية بمبنى ‏المختبرات، مؤكدة أن هذا القصف يمثل استهدافا واضحاً للقطاع الزراعي لاسيما ‏في ظل ما يتم استخدامه من مواد سامة تؤثر على المزروعات.‏

وأكدت وزارة الزراعة أن القصف يمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني ‏والاتفاقيات الدولية الداعية  لتحييد المؤسسات المدنية والخدماتية.‏

من جهة أخرى، طالبت وزارة الزراعة المؤسسات الحقوقية الدولية بضرورة الوقوف ‏عند مسؤولياتها لوقف هذا الاستهداف المتكرر والعدوان على القطاع الزراعي.‏

الزراعة تستنكر إلحاق أضرار في مرافقها نتيجة العدوان الإسرائيلي 8a7d3331-14eb-4969-87e3-996cbba2fac9 76374352-1af3-4747-918b-521df57c6e08 0f1e2f38-2b7f-4392-817d-0b55ceb3d3b3 0ff47359-2671-485e-8478-41c05346a46c
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